04 Октября 2020
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Антон Силуанов (2019) | Фото: Накануне.RU

"Денег больше не будет!" Силуанов призвал губернаторов к самостоятельности в реализации нацпроектов

Губернаторам не стоит ждать увеличения федерального софинансирования на реализацию национальных проектов. Министр финансов РФ Антон Силуанов предостерег глав регионов от жалоб на нехватку денег и призвал их к работе на своих территориях во время обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент Накануне.RU.

Во время обсуждения первого года работы над достижением национальных целей развития, определенных в майском указе президента, губернаторы сообщили о невыполнимости национальных проектов.

Так, глава Рязанской области рассказал о невозможности отремонтировать дороги при нынешнем размере софинансирования, а глава Липецкой области посетовал на сложности в повышении рождаемости.

Отличился губернатор Пермского края Максим Решетников, не разделивший "общий пессимизм".

"По краю – предприятия готовят заявки по программе поддержке конкурентоспособности. У нас десятки заявок. Те компании, которые годами обходили государство стороной, у них за последний год сформировался опыт получения субсидий и доверие к власти. Активность очень большая", - сказал Решетников.

Глава региона добавил, что Пермский край уплотняет систему местного самоуправления – уходит от поселкового управления, поскольку это срывает работы по расселению аварийного жилья.

"Улучшение механизмов реализации нацпроектов можно отложить до осени, а сейчас реализовать поставленные задачи", - заключил Решетников.

"В переводе на русский язык: Максим Геннадьевич предлагает задать всем вопрос: "А поработать не пробовали?" – прокомментировал выступление главы Прикамья председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.

Антон Силуанов(2019)|Фото: Накануне.RU

Министр финансов Антон Силуанов предупредил губернаторов, что денег на реализацию нацпроектов больше не станет.

"У меня резануло, что было сказано следующее: нацпроекты - это здорово, но не хватает деньжат на них. Понимаете какая штука – денег больше не будет. Государство приняло решение по ресурсам, повысили налоги – НДС на два пункта, увеличили дефицит на 0,5% ВВП, и эти деньги направило на нацпроекты. А вы говорите: "Мы может и не выполним, не хватает нам, подбросьте еще". На это нацеливаться не надо", - заявил Силуанов.

Вопрос денег играет роль, но не меньшее значение имеют решения губернаторов по развитию своих территорий, пояснил министр.

"Вы должны принять меры по работе бизнеса. Да, подключение к сетям - это долго и дорого – это федеральное решение, но выдача участков – ваше решение. На региональном уровне гораздо больше можно сделать для создания благоприятного инвестиционного климата по новым проектам и уже действующим. Многое решается деньгами, но в данном случае нужно руководствоваться теми ресурсами, которые есть", - заключил глава Минфина.

При этом Силуанов признал, что показатели выполнения национальных целей распределены по нацпроектам нереалистично. Но и это не повод отказываться от их достижения.

"Говорить, что мы не выполним и снимите с нас такие задания, неправильно. Мы ждем от вас предложения, как это сделать. Дополнительно денег дать – предложение не принимается", - подчеркнул министр.

Татьяна Голикова, деловой завтрак на ПМЭФ-2019(2019)|Фото: forumspb.com

Вице-премьер Правительства по социальным вопросам Татьяна Голикова с Силуановым согласилась.

"Мы все-таки должны заняться экономикой на территории своего региона", - сказала она.

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"Денег больше не будет!" Силуанов призвал губернаторов к самостоятельности в реализации нацпроектов

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Теги: антон силуанов, татьяна голикова, губернатор, пмэф, нацпроекты



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