"Денег больше не будет!" Силуанов призвал губернаторов к самостоятельности в реализации нацпроектов

Губернаторам не стоит ждать увеличения федерального софинансирования на реализацию национальных проектов. Министр финансов РФ Антон Силуанов предостерег глав регионов от жалоб на нехватку денег и призвал их к работе на своих территориях во время обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент Накануне.RU.

Во время обсуждения первого года работы над достижением национальных целей развития, определенных в майском указе президента, губернаторы сообщили о невыполнимости национальных проектов.

Так, глава Рязанской области рассказал о невозможности отремонтировать дороги при нынешнем размере софинансирования, а глава Липецкой области посетовал на сложности в повышении рождаемости.

Отличился губернатор Пермского края Максим Решетников, не разделивший "общий пессимизм".

"По краю – предприятия готовят заявки по программе поддержке конкурентоспособности. У нас десятки заявок. Те компании, которые годами обходили государство стороной, у них за последний год сформировался опыт получения субсидий и доверие к власти. Активность очень большая", - сказал Решетников.

Глава региона добавил, что Пермский край уплотняет систему местного самоуправления – уходит от поселкового управления, поскольку это срывает работы по расселению аварийного жилья.

"Улучшение механизмов реализации нацпроектов можно отложить до осени, а сейчас реализовать поставленные задачи", - заключил Решетников.

"В переводе на русский язык: Максим Геннадьевич предлагает задать всем вопрос: "А поработать не пробовали?" – прокомментировал выступление главы Прикамья председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.

Министр финансов Антон Силуанов предупредил губернаторов, что денег на реализацию нацпроектов больше не станет.

"У меня резануло, что было сказано следующее: нацпроекты - это здорово, но не хватает деньжат на них. Понимаете какая штука – денег больше не будет. Государство приняло решение по ресурсам, повысили налоги – НДС на два пункта, увеличили дефицит на 0,5% ВВП, и эти деньги направило на нацпроекты. А вы говорите: "Мы может и не выполним, не хватает нам, подбросьте еще". На это нацеливаться не надо", - заявил Силуанов.

Вопрос денег играет роль, но не меньшее значение имеют решения губернаторов по развитию своих территорий, пояснил министр.

"Вы должны принять меры по работе бизнеса. Да, подключение к сетям - это долго и дорого – это федеральное решение, но выдача участков – ваше решение. На региональном уровне гораздо больше можно сделать для создания благоприятного инвестиционного климата по новым проектам и уже действующим. Многое решается деньгами, но в данном случае нужно руководствоваться теми ресурсами, которые есть", - заключил глава Минфина.

При этом Силуанов признал, что показатели выполнения национальных целей распределены по нацпроектам нереалистично. Но и это не повод отказываться от их достижения.

"Говорить, что мы не выполним и снимите с нас такие задания, неправильно. Мы ждем от вас предложения, как это сделать. Дополнительно денег дать – предложение не принимается", - подчеркнул министр.

Вице-премьер Правительства по социальным вопросам Татьяна Голикова с Силуановым согласилась.

"Мы все-таки должны заняться экономикой на территории своего региона", - сказала она.