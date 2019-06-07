В Прикамье депутаты досрочно отправили в отставку главу Большесосновского района

Депутаты Земского собрания Большесосновского района Прикамья отправили в отставку главу района Вячеслава Буркова, сообщили Накануне.RU в аппарате парламента.

Его полномочия досрочно прекращены на состоявшемся сегодня внеочередном 64-м заседании депутатов. Всего в повестке заседания было два вопроса. Следующим постановлением депутаты назначили и.о. главы муниципалитета. Им стал депутат Владимир Тресков.

Когда в районе появится руководитель без приставки "и.о.", пока неизвестно.

Теперь уже экс-глава района Вячеслав Бурков