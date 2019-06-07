План Utair по возвращению долгов в течение 35 лет не устраивает кредиторов

На прошлой неделе стало известно, что авиакомпания Utair, оказавшаяся в конце прошлого года на грани банкротства, предложила кредиторам план реструктуризации задолженности, растянутый на 35 лет. Ожидаемо, кредиторов это не очень устраивает, хотя раньше переводчик и вовсе предлагал списать ему данные долги.

Председатель правления банка "Траст" (крупнейший участник синдицированного кредита, выданного несколько лет назад Utair) Александр Соколов сообщил РБК: "Предложение о пролонгации кредитов на 35 лет: клуб кредиторов это не устраивает. Пока ситуация не нашла разрешения. Пока договориться не получилось. Ведем диалог дальше".

Utair предлагает пролонгировать значительную часть долгов на 35 лет под 0,01%. Срок в 35 лет предлагается для для 12-летнего кредита (23,7 млрд руб.) и 50% семилетнего кредита (7,7 млрд из 15,4 млрд руб.), выданных синдикатами из 11 банков в конце 2015 г. Суммарно эти 31,4 млрд руб. составляют 40% от общей задолженности перевозчика, которая составляет 75,8 млрд руб.: помимо двух синдицированных кредитов компания должна 17,4 млрд руб. Сбербанку, 13,3 млрд руб. — держателям рублевых облигаций и еще 6 млрд руб. — структурам своего прежнего акционера, "Сургутнефтегаза".

Остальную часть долгов – половину семилетнего кредита и семилетний кредит перед Сбербанком – перевозчик готов выплатить за 10-15 лет и под 8% годовых. Но выплачивать проценты Utair хочет постепенно: 4% - регулярно, 4% - "к уплате в будущем".

В качестве обеспечения по этим кредитам Utair предлагает акции аэропорта Сургут (56%) и 100% компании "Ютэйр — Вертолетные услуги", которая занимается вертолетными перевозками, а также воздушные суда и двигатели.