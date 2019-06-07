Уральское полпредство побуждает местные власти к диалогу с гражданами перед принятием значимых решений

В Тюменской области после "скверных протестов" в Екатеринбурге прошло совещание по теме: "Предотвращение публичных акций протеста и активности деструктивных, оппозиционных сил, в том числе, общественных движений".

Совещание состоялось 6 июня по поручению полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Обсуждался вопрос о "недопущении распространения негативного общественного резонанса при строительстве объектов капитального строительства на территории Тюмени и Тюменской области". В частности, при строительстве студенческого кампуса Тюменского госуниверситета, строительстве областного онкологического центра в составе кластера "Медицинский город" и развитии транспортной логистики к нему. Также в повестку совещания были включены вопросы сохранения природного памятника "Тополя" и экологической системы лога реки Тюменка, соблюдение природоохранного законодательства и экологических прав граждан.

Как пояснили Накануне.RU в полпредстве, полпред президента в УрФО Николай Цуканов дал жесткую установку своим представителям на территории - главным федеральным инспекторам: обеспечить максимальную открытость власти при принятии любых вопросов, имеющих общественное значение. Цель совещания - побудить местные властные структуры организовать и вести реальный диалог с гражданами перед принятием решений.

"Речь идет не о "заговоре" против гражданского общества, а как раз о помощи гражданскому обществу - обеспечить постоянный системный и, самое главное, эффективный диалог с властью. Николай Цуканов говорит об этом постоянно и публично: он будет делать все для того, чтобы власть и местное самоуправление в полном объеме выполняли свои обязательства перед гражданами. Чтобы при принятии любых решений, в любых муниципальных образованиях, где живут наши граждане, учитывалось их мнение: при строительстве, изменении ландшафта, любых общественно значимых вопросах. Эту работу полпред обеспечивает лично и будет обеспечивать впредь", - прокомментировал цель совещания заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов.

Он отметил, что полпред президента обладает всеми необходимыми полномочиями, чтобы обеспечивать эффективность работы органов власти всех уровней.

На вопрос, проходят ли аналогичные совещания в других регионах УрФО, замполпреда ответил, что в разных субъектах используют разные формы работы.