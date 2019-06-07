В Челябинске дома СК "Радуга" будет достраивать Фонд защиты прав дольщиков

В Челябинске дома строительной компании "Радуга" будут достраивать с привлечением средств Фонда защиты прав дольщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Достигнута договоренность с Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства о том, что дома строительной компании "Радуга" будут достраиваться с привлечением средств Фонда. Это семь незавершенных объектов, где оформлен 701 договор долевого строительства. На эти цели понадобится порядка 750 млн рублей", - рассказал врио губернатора Алексей Текслер.

В настоящий момент Фонд прорабатывает вопрос о банкротстве строительной компании.

"Также мы направили заявку еще на два дома, расположенных в жилом комплексе "Радуга", которые возводит строительная компания ООО "КапиталДом". Участники долевого строительства смогут на общем собрании решить, хотят ли они достройки домов или предпочтут получить денежную компенсацию", – подчеркнул глава области.

Проблемы у строительной компании начались в конце 2017 года. В этот момент было приостановлено строительство семи домов, три их которых находятся в очень высокой степени готовности.

В компенсационный фонд компания внесла взносы на сумму 9,3 млн руб.

Добавим, что сейчас в регионе 56 проблемных объектов и 4,5 тыс. дольщиков. В ближайшие два года планируется сдать 18 домов.