04 Октября 2020
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Спорт Свердловская область
Артем Фидлер капитан ФК Урал (2017) | Фото: Накануне.RU

ФК "Урал" меняет состав: трое ушли, один завершил карьеру, Фидлер и Погребняк продлили контракты

В составе ФК "Урал" произошли серьезные изменения. Трое футболистов покинули команду, а еще один завершил карьеру.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, истек срок действия контракта с защитником Грегором Балажицем. Также возвращается в "Краснодар" из аренды полузащитник Илья Жигулев. Кроме этого, "Урал" покидает полузащитник Анатолий Катрич.

В свою очередь, защитник Александр Данцев принял решение завершить игровую карьеру и заняться тренерской деятельностью. Как уточнили в клубе, он будет работать в тренерском штабе молодежной команды.

Павел Погребняк(2019)|Фото: Накануне.RU

Также в "Урале" сообщили, что продлили контракты с капитаном Артемом Фидлером и нападающим Павлом Погребняком. Новые соглашения рассчитаны на один год и будут действовать до конца сезона-2019/20.

Напомним, накануне Российская Премьер-лига опубликовала календарь матчей предстоящего сезона. Свое расписание узнал и екатеринбургский "Урал".

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ФК "Урал" меняет состав: трое ушли, один завершил карьеру, Фидлер и Погребняк продлили контракты

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Теги: Урал, состав, игроки



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