04 Октября 2020
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топливо, бензин, заправка, АЗС, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

"Разморозили" раньше срока? В регионах повысились цены на топливо

В регионах России повышаются цены на автомобильное топливо на заправках. Рост цен начался на прошлой неделе, хотя решение о "заморозке" должно работать до 1 июля. Антимонопольщики не фиксируют нарушений – стоимость растет на уровень инфляции, однако оптовые цены на сегодняшний день увеличились почти на четверть. При отсутствии работающих мер сдерживания цен со стороны властей, уже в июле могут сбыться самые худшие прогнозы, передает корреспондент Накануне.RU.
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На прошлой неделе бензин подорожал в 71 центре субъектов, следует из последних данных Росстата. Наиболее заметное повышение зафиксировано в Ханты-Мансийске – на 1,6%, Казани – на 1,4% и Красноярске – на 1,2%. В среднем автомобильный бензин подорожал на 0,4%, дизельное топливо – на 0,1%.

Средняя розничная стоимость Аи-92 в Свердловской области за неделю повысилась на 69 коп., по состоянию на 2 июня топливо стоит 41,98 руб., свидетельствуют данные Свердловского УФАС. АИ-95 подорожал менее значительно, до 44,25 руб. В управлении Накануне.RU пояснили, что средние цены изменились в рамках инфляции, ведомство не зафиксировало каких-либо нарушений.

Вместе с тем в других регионах автомобилисты отмечают, что цены на стелах АЗС меняются несколько раз в неделю. Омичи пожаловались, что одна из частных заправочных сетей повысила цены в четвертый раз за две недели.Основной продавец бензина в Омске - "Газпромнефть", в пресс-службе Омского УФАС пояснили, что в сети цены на бензин самой популярной марки АИ-92 с начала года выросли на 1,49% (0,60 руб./л), в то время как оптовая цена за этот же период поднялась на 21,87%. "Рост розничных цен на нефтепродукты обусловлен повышением оптовых цен ПАО "Газпром нефть" за аналогичный период", - пояснили в ведомстве.

без бренда, топливо, бензин, заправка, АЗС(2019)|Фото: Накануне.RU

С просьбой проверить рост цен на топливо в управление ФАС обратилось министерство промышленности Саратовской области. В конце мая рост розничных цен на бензин на АЗС в сравнении с январем составил 2%, в регионе обеспокоены ростом мелкооптовых цен.

Накануне на полях ПМЭФ министр энергетики России Александр Новак сообщил, что рост цен на бензин на АЗС сохранится в пределах инфляции до конца 2019 г. Оптимистичный прогноз он дал, несмотря на отказ Правительства от продления "заморозки". Участники рынка уверены в обратном: во втором полугодии производители будут переносить рост оптовых цен на розницу.

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"Разморозили" раньше срока? В регионах повысились цены на топливо

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Теги: цены на бензин, АЗС, топливо, заправки,



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