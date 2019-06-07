В Перми раскопали кладбище XVIII века, где похоронены первые жители города

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
Раскопки кладбище XVIII век Пермь Ленина (2019) | Фото: Григорий Головчанский

В Перми раскопали кладбище XVIII века, где похоронены первые жители города

В Перми на месте одной из строек, где сейчас работают археологи, раскопали старинное кладбище. Там похоронены первые жители Егошихи, посёлка, который впоследствии вырос в столицу Прикамья, рассказал Накануне.RU руководитель Камской археологической экспедиции ПГНИУ Григорий Головчанский.

Сейчас раскопки проводятся в историческом центре Перми, на участке будущего строительства по улице Ленина. Работы носят охранный характер: изучается та часть памятника археологии, которая разрушится в ходе возведения здания.

"Уже сейчас здесь выявлены и изучаются постройки XIX века, а также кладбище Егошихинского завода, датируемое второй четвертью XVIII столетия. На этом кладбище были похоронены первые жители Егошихи, первостроители посёлка, который со временем превратится в губернскую столицу. Кладбище уже изучалось Камской археологической экспедицией ПГНИУ в 2013-14 г. Работы в 2019 г. дают новый ценный материал для дальнейшего изучения ранней истории Перми", - отметил Головчанский.

Среди находок – гербовые пуговицы, бутылочное клеймо французского вина, фрагменты посуды, украшений, игрушек, курительных трубок, монеты и прочие вещи, которыми пользовались пермяки много лет назад. Руководит раскопками Мария Мингалева. Все находки после изучения будут переданы в Пермский краеведческий музей.

Раскопки кладбище XVIII век Пермь Ленина(2019)|Фото: Григорий Головчанский

Раскопки кладбище XVIII век Пермь Ленина(2019)|Фото: Григорий Головчанский

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми раскопали кладбище XVIII века, где похоронены первые жители города

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: посёлок Егошихинский, кладбище, Григорий Головчанский, Камская археологическая экспедиция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.07.2014 10:57 Мск Ничего себе! Археологи нашли старинный погост в центре Перми

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети