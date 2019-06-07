В Перми раскопали кладбище XVIII века, где похоронены первые жители города

В Перми на месте одной из строек, где сейчас работают археологи, раскопали старинное кладбище. Там похоронены первые жители Егошихи, посёлка, который впоследствии вырос в столицу Прикамья, рассказал Накануне.RU руководитель Камской археологической экспедиции ПГНИУ Григорий Головчанский.

Сейчас раскопки проводятся в историческом центре Перми, на участке будущего строительства по улице Ленина. Работы носят охранный характер: изучается та часть памятника археологии, которая разрушится в ходе возведения здания.

"Уже сейчас здесь выявлены и изучаются постройки XIX века, а также кладбище Егошихинского завода, датируемое второй четвертью XVIII столетия. На этом кладбище были похоронены первые жители Егошихи, первостроители посёлка, который со временем превратится в губернскую столицу. Кладбище уже изучалось Камской археологической экспедицией ПГНИУ в 2013-14 г. Работы в 2019 г. дают новый ценный материал для дальнейшего изучения ранней истории Перми", - отметил Головчанский.

Среди находок – гербовые пуговицы, бутылочное клеймо французского вина, фрагменты посуды, украшений, игрушек, курительных трубок, монеты и прочие вещи, которыми пользовались пермяки много лет назад. Руководит раскопками Мария Мингалева. Все находки после изучения будут переданы в Пермский краеведческий музей.