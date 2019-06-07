Подписан закон, обязывающий в ряде случаев снижать цены на жизненно важные лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом отпускные цены на лекарства устанавливаются "в сторону снижения" в условиях, "установленных правительством".

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства (ЖНВЛП) - перечень лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством РФ в целях государственного регулирования цен на лекарственные средства.

Задачей госрегулирования цен на лекарства является повышение доступности лекарственных средств для населения и лечебно-профилактических учреждений.

В марте Правительство РФ одобрило внесенный Минздравом законопроект, который предусматривает частичное возмещение налогоплательщикам стоимости лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов.