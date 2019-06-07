Представитель Бари Алибасова опроверг слухи о подключении продюсера к аппарату ИВЛ

Противоречивые сведения поступают о состоянии музыкального продюсера Бари Алибасова (72). Ранее сообщалось, что врачи ввели его в медикаментозный сон – чтобы пожилой мужчина мог отдохнуть, а потом консилиуму медиков предстоит решить вопрос с операцией. Теперь telegram-канал Mash сообщает, что продюсера "На-На" подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. "Он по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы", - пишет канал. Между тем, эту информацию назвал "враньем" представитель Алибасова Вадим Горжанкин. По его словам, артист дышит самостоятельно.

Напомним, Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Он получил сильный химический ожог пищевода и желудка. Сейчас звезда находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Склифосовского.