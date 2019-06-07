04 Октября 2020
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Экономика
ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: Правительство Тюменской области

Тюменская область третья в Национальном рейтинге инвестиционного климата

На Петербургском международном экономическом форуме сегодня представили результаты национального рейтинга инвестклимата в российских регионах. Тюменская область вошла в тройку лидеров, уступив Москве и Татарстану, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что в этом году попасть в 20-тку в этом году было сложнее, и что те регионы, которые сегодня оказались за пределами Топ-20 в прошлом году оказались бы в 10-тке лучших. Интегральный индекс улучшили 69 регионов, 62 региона демонстрируют устойчивый рост три года подряд.

Отмечается, что рейтинг рассчитан по 44 показателям. Они сводятся в индекс - максимум 400 баллов. Оценка идет по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

Напомним, что в прошлом году Тюменская область заняла первое место в рейтинге. Москва была на втором, а Татарстан - на третьем.

В число задач национального рейтинга входит выявление лучших региональных практик работы с инвесторами и создание системы стимулов для повышения инвестиционной привлекательности российских регионов. Он оценивает работу властей субъектов по повышению инвестиционной привлекательности.

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Тюменская область третья в Национальном рейтинге инвестиционного климата

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Теги: национальный рейтинг инвестклимата, Тюменская область



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