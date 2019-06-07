Продажа пива, концерты "Ленинграда" и стадионы с кондиционерами: наследие ЧМ-2018 обсудили на ПМЭФ

Сохранение наследия прошедшего в 2018 году Чемпионата мира по футболу и будущее этого вида спорта обсудили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Футбольные эксперты, экс-спортсмены, политики и предприниматели делились мнением о том, что приносят крупные соревнования стране, как после их завершения продлить жизнь спортивным объектам и сделать их эксплуатацию эффективной, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова, ЧМ-2018 в России популяризировал интерес к футболу в стране.

"Сейчас футболом в стране занимается около 2,9 млн человек - это и профессионалы, и любители. За последние два года количество занимающихся увеличилось на 15-18%", - отметил Колобков.

"Что касается дальнейшего развития, то одним из разделов нашего федерального проекта "Спорт – норма жизни" является направление по развитию футбола. Мы планируем за счет федеральных средств направить 27 млрд руб. на развитие этой программы. На счет этих совместно с регионами РФ будет построено 25 манежей, более 100 футбольных полей, будет подготовлено или переподготовлено более 5 тыс. тренеров", - сказал министр спорт РФ.

Про наследие крупных соревнований и стоят ли они тех затрат, которые в них вкладываются, рассказал помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин.

"К примеру, наследие Олимпийских игр в Сочи – олимпийский университет, где спортсмены, закончившие соревноваться, могут получить дополнительную специальность или дополнительное образование. Конечно, это стоит того", - сказал он.

"А вот, кто сколько получил от ЧМ-2018 – это вопрос, наверное, к оргкомитету. Потому что мы до сих пор не знаем, сколько получили букмекеры от ЧМ. Это тема, которой тоже надо заниматься. Потому что это деньги должны идти на развитие спорта. И тут, я думаю, министерство спорта должно поставить во главу угла", – подчеркнул Левитин.

По его словам, к сожалению, не всем странам удается удержать наследие крупных соревнований. Здесь можно вспомнить самый яркий негативный опыт – стадионы в Южно-Африканской Республике, где после ЧМ-2010 многие арены не заполняются и на половину.

"Да, наследие дорогое в содержании. Но надо все время думать о новых форматах для того, чтобы эти сооружения могли работать, – отметил Левитин. – Думаю, даже уверен, что то наследие, которое оставил ЧМ в России, будет использовано".

Как поделился губернатор Калининградской области Антон Алиханов, недавно группа "Ленинград" провела крупный концерт на городском стадионе, именно там стартовал их новый тур по стадионам ЧМ-2018. Как отметил глава региона, это тоже часть экономики стадионов, хотя в первую очередь они являются спортивными объектами.

"Мы также провели чемпионат Европы по регби U-19. Вызвал огромный интерес. Были большие опасения, выдержит ли поле, но все прошло хорошо", - сказал он.

По его словам, без ЧМ было бы сложно совершить такой рывок в развитии. Он также уверен, что город еще ощутит волны туристов и в будущем.

На сессии присутствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, который отметил, что в городе развита транспортная, гостиничная и иная инфраструктура, что позволяет проводить крупные мероприятия "на отлично". Кроме этого, город привлекателен с туристической точки зрения. По его словам, граждане гордятся тем, что матчи Евро-2020 будут проходить в Санкт-Петербурге, и город с удовольствием готов принять гостей еще раз. Отметим также, что "северная столица" претендует и на проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА в предстоящем сезоне, решение по этому вопросу станет известно в сентябре.

Обсуждался и резонансный вопрос, связанный с разрешением продажи пива на стадионах. Напомним, что на минувшем ЧМ пиво продавалось в свободном доступе, однако на матчах чемпионата страны торговать алкоголем пока запрещено. Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев напомнил про опыт Ледовой арены в Санкт-Петербурге, где, по его словам, с 2000 года ни одного инцидента, связанного с употреблением напитка, не произошло.

"Это факты, которые есть в органах внутренних дел. – отметил Медведев. – Поэтому мы поддерживаем, если пиво с хорошей едой, с хорошими условиями сделает просмотр матчей еще более приятным".

Павел Колобков отметил, что с точки зрения доходов клубов пивные компании во всех странах являются существенными "донорами". Можно вспомнить, что и на ЧМ и в Лиге чемпионов УЕФА пивные бренды выступают одними из главных спонсоров. По его словам, вопрос по продаже пива на стадионах нужно принять взвешенно, совместно с Российским футбольным союзом, Минздравом РФ и другими структурами.

Кроме этого, собравшиеся спикеры обсудили и будущее футбола. Генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 в Катаре Хасан аль-Тавади отметил, что когда подавалась заявка на проведение турнира, была проработана принципиально новая концепция.

"Это нестандартное решение. До нас были Россия, Бразилия, ЮАР – это крупные страны с точки зрения размера. Мы – маленькая страна. Все говорили, что у нас очень жарко, и что в нашей части света спортивные мероприятия обычно не проводятся. Во-первых, мы представили концепцию компактного турнира, где не надо переезжать постоянно с места на место, а можно освещать события из одной точки и посетить несколько матчей в день. Это выгодно экономически для приезжающих, удобно для журналистов и команд", – рассказывает Хасан аль-Тавади.

По его словам, вторым препятствием стала жара. Для того, чтобы бороться с этим, была разработана специальная технология охлаждения. Стадионы с кондиционерами должны стать главной "фишкой" будущего мундиаля. По словам специалистов, даже если на улице жаркая погода, то на арене можно постоянно поддерживать температуру около 20 градусов. Мало того, технологию можно будет использовать не только внутри объектов, но и снаружи – на улице. Отметим также, что чемпионат мира 2022 года впервые пройдет не летом, а зимой.

"Турнир пройдет в середине сезона, то есть игроки будут на пике – в самой лучшей форме. Благодаря этому мы увидим самый классный футбол", – уверен Хасан аль-Тавади.

Он также отметил, что вся инфраструктура (транспорт, метро, информационные технологии) – это и так часть национального плана развития страны, но благодаря ЧМ работа ускорилась.

Экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл подчеркнул, что футбол является одним из самых демократичных видов спорта, и кроме всего несет и большую социальную функцию.

"Футбол – это всемирный и разнообразный спорт, он объединяет людей, о нем говорят, его обсуждают чаще всех. В футболе можно выбраться наверх самыми разнообразными путями, в других видах спорта этого нет. Это недорогая игра: можно построить недорогую площадку, поставить ворота и играть. Кроме того, для людей из бедных семей, а я являюсь тому примером, всегда есть возможность пробиться и сделать карьеру", – сказал Кэмпбелл, добавив, что строительство множества спортивных объектов помогает развиваться и городам.