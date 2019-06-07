ВЭБ и Сбербанк дадут кредит в 6,5 млрд рублей на реконструкцию шести региональных аэропортов

ВЭБ.РФ и Сбербанк выдадут синдицированный кредит на 6,5 млрд руб. группе Новапорт – на модернизацию принадлежащих ей региональных аэропортов. Речь идет о Мурманске, Астрахани, Владикавказе, Томске, Кемерове и в Улан-Удэ. Завершить реконструкцию и строительство планируется в 2023 году.

Соответствующий документ подписан на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

Кредит выдан на 12 лет. ВЭБ выделит 2,65 млрд руб., Сбербанк – 3,85 млрд руб.

Новые аэровокзальные комплексы должны обеспечить дополнительный пассажиропоток около 10 млн пассажиров на горизонте 12 лет. При этом к 2030 году будет создано около 1,3 тыс. новых рабочих мест, а бюджетный эффект составит 4,4 млрд руб.

"Планируемый объем инвестиций в дальнейшее развитие наших аэропортов в следующие 5 лет составят более 50 – 70 млрд руб.", - заявил глава совета директоров Новапорта Роман Троценко.