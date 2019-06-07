04 Октября 2020
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Амундсена 135 Александр Высокинский (2019) | Фото:Александр Зайцев/Екатеринбург.рф

"Будем продолжать борьбу!" На встрече в мэрии не удалось уладить "заборный" конфликт "Атомстройкомплекса"

В администрации Екатеринбурга при участии мэра города Александра Высокинского сегодня прошла встреча жителей дома №135 на улице Амундсена и их соседей из ЖК WOODS (застройщик - ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс"), которые уже полгода конфликтуют за право пользоваться расположенной между ними территорией, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что 1 июня во дворе дома по адресу Амундсена, 135 глава Екатеринбурга на встрече с представителями обеих сторон пообещал собрать их у себя, чтобы прийти к компромиссу. Мероприятие сегодня провели в закрытом для СМИ формате, на официальном сайте горадминистрации вывод по итогам встречи следующий: "В ходе переговоров наметились пути решения".

С такой позицией согласен представитель застройщика - генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев, с которым корреспондент Накануне.RU пообщался после собрания в мэрии.

рабочая группа по ЖК WOODS(2019)|Фото: vk.com/ivachyov

рабочая группа по ЖК WOODS, Ананьев(2019)|Фото: vk.com/ivachyov

"Там нет разногласий, есть обиды конкретные, на которых кто-то что-то пытается приобрести, - считает он. - Конечно, мы все понимаем, что территория парка должна охраняться, быть закрыта – по крайней мере, в ночное время суток, а в дневное допускается её открыть. Понятно, что у двора должна быть своя территория – это никто не оспаривает. Сыр-бор идёт о полосе, от которой надо на восемь метров сдвинуть забор. Ну, наверное, надо сдвинуть. А больше проблем нет. Все просто должны пойти друг другу навстречу. Обязательно договоримся!"

Однако ни жильцы дома на Амундсена, 135, ни новосёлы из ЖК WOODS оптимизма Ананьева не разделяют. Характерно, что обе стороны, ставшие заложниками ситуации, охотно комментируют конфликт, но только на условиях анонимности. Видимо, понимают – даже эти натянутые соседские отношения можно испортить ещё больше.

детская площадка Амундсена 135(2019)|Фото:Александр Зайцев/Екатеринбург.рф

Так, член совета дома ЖК WOODS утверждает, что на собрании ни о чём конкретно договориться не удалось, единственное понятное для всех решение – опять собраться на следующей неделе.

"Требуется углублённое понимание принадлежности данного участка, - пояснила Накануне.RU представитель ЖК. – Мы и так пошли на многие уступки. Например, после проведения межевания участка под строительство, были судебные процессы – тогда коттеджный посёлок возмутился, и часть земли, чтобы избежать конфликта, передали коттеджам. Сейчас нам 135-й дом предъявляет претензии – им отдать определённый участок. Но на каком основании?! Эта земля нам отведена на законных основаниях! И застройщик вложил в эту территорию деньги. Ведь мы, заселяясь, рассчитывали на то, что, помимо квартиры, приобретаем спокойствие и безопасность. А в итоге, по непонятно чьей вине, линия раздела прошла по детской площадке дома №135. Но разве мы виноваты?"

Теперь, когда в парке неизвестные портят объекты благоустройства (беседки, мангальную зону и прочее), жильцы ЖК WOODS обвиняют в вандализме соседей. А те возмущаются поведением тех, кто по обратную сторону забора выгуливает собак без поводков и намордников на детской площадке. Точнее, на той части, что ушла ЖК. Встревоженные родители не без оснований считают, что четвероногие могут пролезть под забором и атаковать детей из дома №135. И называют представителей WOODS "жадными", поскольку в их распоряжении – целый парк, а если сдвинуть забор на несколько метров, то "от них не убудет".

Представители уже сложившегося "сообщества" с Амундсена, 135 также собираются прийти в мэрию через неделю. По их словам, в деле может появиться новый проблемный объект в виде детского сада – его собираются возвести на меже ЖК и территории "сообщества". В этом случае тоже придётся передвигать забор не в пользу ЖК WOODS…

"Они свою территорию не хотят отдавать, а мы требуем вернуть свою, - коротко объяснила Накануне.RU позицию жительница дома на Амундсена, 135. – Высокинский сказал, что они ищут варианты, чтобы соблюсти интересы всех сторон. Но как будут развиваться события после сегодняшней встречи, мы не понимаем. Считаем, что наши права были изначально нарушены, когда провели границу через нашу придомовую территорию".

ул. Амундсена, 135, детская площадка, забор(2018)|Фото: Накануне.RU

Очевидно, мэрия старается действовать как арбитр, наблюдающий за происходящим "над забором". При этом есть одно существенное обстоятельство. Оказывается, границы "проблемного" земельного участка устанавливала вовсе не администрация города, а министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО), проведя "черту раздора", похоже, даже без выезда на объект. Но их на сегодняшнее заседание почему-то не пригласили. Обе стороны, узнав об этом, хотели бы на следующей встрече обязательно видеть чиновников из МУГИСО.

А тем временем мэр поручил главе Ленинского района Дмитрию Ноженко проработать вариант благоустройства неухоженного зеленого "пятачка", расположенного между действующим ведомственным детским садом УрО РАН и пятиэтажкой на Амундсена, 135. Как сообщается на официальном портале мэрии, "в этом случае у жителей дома может появиться дополнительная обустроенная и зеленая территория для отдыха и прогулок, которую муниципалитет постарается насытить элементами инфраструктуры и малыми архитектурными формами".

Впрочем, судя по тому, с какой скоростью сегодня после совещания уходил Ноженко от корреспондента Накануне.RU, категорически отказываясь комментировать результаты встречи, вариант "пятачка", возможно, вовсе не вариант.

По итогам собрания в мэрии жильцы дома №135 заявили о намерении "продолжать борьбу", по их мнению, на встрече "не было принято никаких решений благодаря агрессивному отстаиванию своих интересов со стороны ЖК".

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"Будем продолжать борьбу!" На встрече в мэрии не удалось уладить "заборный" конфликт "Атомстройкомплекса"

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Теги: администрация Екатеринбурга, ЖК WOODS, Амундсена 135,



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