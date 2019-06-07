Врачи спасли ребёнка, который начал задыхаться во время полёта из Антальи в Тюмень

Тюменские врачи Александр Маринин и Ольга Юркевич 6 июня спасли ребёнка, которому внезапно стало плохо во время перелёта по маршруту Анталья – Тюмень, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь областной клинической больницы №2 Анастасия Дембицкая.

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Когда лайнер уже кружил над Тюменью, командир корабля объявил, что срочно требуется врач: двухлетний ребёнок вдруг начал кашлять, хрипеть и задыхаться и посинел. Откликнулись челюстно-лицевой и пластический хирург ОКБ №2 Александр Маринин и специалист неотложной помощи тюменского аквапарка Ольга Юркевич. Маринин прослушал лёгкие и понял, что произошёл бронхоспазм, который возникает при резком сужении дыхательных путей, из-за чего поступление кислорода в организм затрудняется, а углекислый газ практически не выводится. Если приступ сразу не купировать, начинается кислородное голодание внутренних органов.

Медики воспользовались препаратами из аптечки для экстренных ситуаций, находящейся у стюардесс. Через пару минут ребёнок задышал свободнее. После того, как угроза жизни миновала, самолёт пошёл на посадку. Чтобы из-за разницы давления пациенту не стало хуже, воспользовались кислородным баллоном с маской. Сразу после приземления самолёта пострадавшего госпитализировали. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.