Свердловское правительство и РЖД договорились о развитии инфраструктуры для "Титановой долины"

Свердловское правительство и Российские железные дороги договорились о развитии инфраструктуры для особой экономической зоны "Титановая долина".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, соглашение было достигнуто на площадке Петербургского международного экономического форума. Свои подписи под документом поставили губернатор Евгений Куйвашев, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и генеральный директор ОАО "Особая экономическая зона "Титановая долина" Артемий Кызласов.

Стороны намерены совместно работать над созданием железнодорожной инфраструктуры для действующих и потенциальных резидентов "Титановой долины": речь идет о строительстве путей необщего пользования между станцией Верхняя Салда и территорией особой экономической зоны, а также о развитии инфраструктуры общего пользования в точке примыкания нового пути. РЖД и правительство Свердловской области рассмотрят возможность заключения соответствующего концессионного соглашения.

Как сообщало Накануне.RU, в ходе первого дня работы Петербургского международного экономического форума губернатор Евгений Куйвашев провел ряд встреч и подписал перспективные соглашения для развития Среднего Урала.