Украинская "Оппозиционная платформа" пойдет на выборы без "Оппоблока" Ахметова

Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" провела свой съезд и определила список на выборы в Верховную раду. Его возглавил Юрий Бойко, набравший на выборах президента почти 12%.

Главной новостью стало то, что ожидавшееся объединение с "Оппозиционным блоком" (ОБ) так и не состоялось. Раскол произошел осенью, когда подконтрольная олигарху Ринату Ахметову часть ОБ обособилась и выдвинула своего кандидата - Александра Вилкула. Все политологи сходились во мнении, что Ахметов пошел на сделку с тогдашним президентом Петром Порошенко, чтобы не дать кандидату от Юго-востока пройти во второй тур. И эта задача была успешно решена: Бойко не хватило всего 4%, чтобы опередить Порошенко.

Теперь же опросы показывают, что ОБ вообще не попадает в парламент: рейтинг партии не превышает 3-4%. И СМИ сообщали, что ведутся переговоры о вливании ОБ в "Оппозиционную платформу". Однако они не привели к успеху. В "платформе" говорили о том, что ОБ шантажировал их, угрожая уйти к "Слуге народа", которая является главным конкурентом в юго-восточных областях и которой как раз нужны люди. В итоге ОБ остался за бортом и сейчас будто бы пытается примкнуть к партии "Доверяй делам", создаваемой мэром Одессы Геннадием Трухановым и мэром Харькова Геннадием Кернесом. Поскольку они также выступают за мир в Донбассе и хорошие отношения с Россией, это может оттянуть у "Оппозиционной платформы" часть голосов. То есть Ахметов и здесь может навредить Бойко.

Помимо последнего, в списке "Оппозиционной платформы": Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Нестор Шуфрич. Также в списке экс-мэр Славянска Неля Штепа, лидер соцпартии и бывший советник Арсена Авакова Илья Кива. Ранее он открыто поддерживал войну против Донбасса. Еще 2,5 года назад он заявлял, что в Донбассе живет "вата", которую нужно насильно украинизировать. В последние годы его риторика менялась в сторону критики киевских властей.

На выборах "Оппозиционная платформа" может занять второе место, заведя в парламент порядка 30 депутатов по спискам. Еще примерно такое же число депутатов в партии рассчитывают получить от мажоритарных округов. В партии подчеркивают, что имеют четкий план установления мира в стране. Однако вряд ли 60 депутатов в Раде из 450 могут на что-то реально повлиять.

Напомним, выборы в парламент пройдут 21 июля.