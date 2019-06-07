Жаров заявил, что Telegram на его телефоне тормозит

Глава Роскомнадзора Александр Жаров признался, что у него установлен мессенджер Telegram, который безрезультатно пытаются заблокировать в России уже год.

Жаров объяснил, что он "должен следить за всеми каналами распространения информации, в том числе за распространением пиратской информации".

Однако, по словам чиновника, он не "переписывается" в этом мессенджере, передает "Интерфакс".

"Не преувеличивайте по поводу "летает", все-таки он тормозит, и меня это абсолютно не беспокоит", - сказал он журналистам на ПМЭФ, отвечая на вопрос, почему блокируемый Telegram нормально работает.

Накануне глава Роскомнадзора пообещал новые способы блокировки Telegram в России.

Напомним, история борьбы Роскомнадзора с мессенджером началась еще в середине апреля прошлого года. Но Telegram держит оборону и продолжает работать на всех носителях.

Как сообщалось, половина пользователей мессенжера Telegram не замечают блокировки. Еще 45% ее активно обходят. Аудитория "телеги" уже превысила ту, что была до блокировки. Таковы данные исследования, проведенного сервисом аналитики TGStat.ru.