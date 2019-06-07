04 Октября 2020
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Общество В России
Александр Жаров, глава Роскомнадзора (2012) | Фото:ria.ru

Жаров заявил, что Telegram на его телефоне тормозит

Глава Роскомнадзора Александр Жаров признался, что у него установлен мессенджер Telegram, который безрезультатно пытаются заблокировать в России уже год.

Жаров объяснил, что он "должен следить за всеми каналами распространения информации, в том числе за распространением пиратской информации".

Однако, по словам чиновника, он не "переписывается" в этом мессенджере, передает "Интерфакс".

"Не преувеличивайте по поводу "летает", все-таки он тормозит, и меня это абсолютно не беспокоит", - сказал он журналистам на ПМЭФ, отвечая на вопрос, почему блокируемый Telegram нормально работает.

Накануне глава Роскомнадзора пообещал новые способы блокировки Telegram в России.

Напомним, история борьбы Роскомнадзора с мессенджером началась еще в середине апреля прошлого года. Но Telegram держит оборону и продолжает работать на всех носителях.

Как сообщалось, половина пользователей мессенжера Telegram не замечают блокировки. Еще 45% ее активно обходят. Аудитория "телеги" уже превысила ту, что была до блокировки. Таковы данные исследования, проведенного сервисом аналитики TGStat.ru.

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Жаров заявил, что Telegram на его телефоне тормозит

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: Telegram, Роскомнадзор, Александр Жаров



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.06.2019 01:14 Мск В Роскомнадзоре сообщили о новом способе блокировки Telegram
Ранее 07.05.2019 12:48 Мск Половина пользователей Telegram не замечает блокировки мессенджера, еще 45% ее обходят

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