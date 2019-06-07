Площадь 1905 года, Зеленая роща, Площадь Труда: в Екатеринбурге исключили часть площадок под храм

Экспертный совет при администрации Екатеринбурга поставил "крестик" трем площадкам, предложенным для строительства Собора святой Екатерины. Площадь 1905 года и Площадь Труда они исключили из-за возможных протестов населения, а Зеленую рощу из-за того, что в парке располагается объект культурного наследия – заброшенная больница. Остальные площадки – сквер у драмтеатра и даже акваторию городского пруда, против застройки которой жители Екатеринбурга протестовали в 2016-2017 гг., по-прежнему обсуждают в числе возможных участков под храм, передает корреспондент Накануне.RU.

Экспертный совет рассмотрел предложенные горожанами площади, вышедшие в лидеры: участок на пересечении улиц Фурманова и Белинского, недострой гостиницы "Дели" на улице Куйбышева, сквер на Октябрьской площади, пустырь за Макаровским мостом, Площадь Труда, Площадь 1905 года, парк "Зеленая роща", территория бывшего приборостроительного завода, место парковки за башней "Исеть" в "Екатеринбург-сити", место снесенной телебашни.

Площадка на пересечении улиц Фурманова и Белинского хороша с точки зрения транспортной доступности и градостроительной значимости – находится в центре, но имеет обременение: половина площадки принадлежит застройщику.

"Собственники предлагают нам варианты, есть возможность договориться. Но если за месяц вопрос не решится, то карета превратится в тыкву", - рассуждает глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Градоначальник пояснил, что в лучшем случае переговоры закончатся в конце июля, в худшем – растянутся до сентября.

Второй участок – на месте недостроя гостиницы "Дели" на улице Куйбышева – устроил экспертов по транспортной доступности, но большинство посчитали его неподходящим местом для храма.

К тому же, место дорогое. "Собственник к переговорам готов, но оценка объекта – около 1 млрд руб.", – пояснил Высокинский.

Сквер у драмтеатра, как потенциальная площадка под храм, вызвал споры на заседании экспертного совета.

Глава города в очередной раз заявил, что не готов исключить резонансную площадку из перечня потенциальных участков под храм.

"Исключение этой площадки из опроса сразу перечеркнет все, что было до. Мы сейчас в тему [протестов] не заходим, смотрим только градостроительную часть. Все началось со сквера и, по идее, в этом опросе должен быть сквер", – заявил Высокинский.

Участники подчеркнули, что большой собор туда не войдет. Большинство согласились с тем, что ради сохранения сквера проект необходимо уменьшить.

При обсуждении Зеленой рощи эксперты были категоричнее: ее следует исключить из обсуждения, как объект культурного наследия. В парке располагается заброшенная больница, обладающая таким статусом.

Пустырь за Макаровским мостом эксперты раскритиковали за само название.

"Пустырь" заведомо обрекает отрицательно голосовать", – возмутился один из участников обсуждения.

Между тем, участку дали высокую оценку за транспортную доступность.

Площадь 1905 года и Площадь Труда эксперты решили исключить из обсуждения из-за угрозы противостояния.

"Эти площадки предлагали не инопланетяне точно. Все их писали люди. Есть у меня подозрения, что это писали особо умные люди, чтобы еще раз создать [напряжение]. Множество политиков, пока мы пытались найти компромисс в сквере, просто пиарились. Тема горячая. Это очень опасная штука для развития города", – прокомментировал Александр Высокинский.

Территория бывшего приборостроительного завода на Горького, 17 имеет имущественное обременение, но обладает высокой транспортной доступностью. Акватория за Макаровским мостом, напротив, пока что менее доступна. Там планируется благоустройство.

"Екатеринбург-сити" эксперты не стали обсуждать: негоже храму тесниться среди небоскребов.

Больше 100 предложений поступило за храм-на-воде, несмотря на то, что в 2016-2017 гг. планы построить собор на насыпном острое в акватории городского пруда вызвали массовые протесты граждан.

"Теперь скажут, лучше уж на воде, чем в сквере!" – усмехнулся кто-то из присутствующих.

Эксперты раскритиковали вариант за небольшие размеры и неблагоприятную "инженерно-транспортную ситуацию", не позволяющую пожарной технике приблизиться к храму в условиях ЧП.

"Это памятник архитектуры, это единственный объект, включенный в реестр!" – напомнил один из участников обсуждения.

Обсудили и участок на месте снесенной телебашни: за размеры площадки и транспортную доступность ему поставили "плюс", но заметили, что собственник вряд ли согласится отдавать его под храм. Напомним, на этом месте УГМК собирается построить ледовую арену.

"Сейчас мы это дело пропустим через обсуждение с инвесторами и дальше уже будем двигаться. С точки зрения градостроительства я вашу позицию им доведу. Нам нужно будет еще посоветоваться с точки зрения площадок. Встретимся еще раз на итоговой площадке", – заключил Высокинский.