04 Октября 2020
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Уралкалий, ПМЭФ-2019, соглашение (2019) | Фото: Уралкалий

"Уралкалий" и "1С" заключили соглашение в сфере информтехнологий

"Уралкалий" и фирма "1С" на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия".

Со стороны "Уралкалия" подпись в документах поставил гендиректор компании Дмитрий Осипов, со стороны фирмы "1С" - Борис Нуралиев. Компании намерены развивать партнерство в том числе по стандартизации, унификации, оптимизации процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности дочерних и зависимых обществ, методологий, практик управления, а также технологий автоматизации компаний Группы "Уралкалий".

"Уралкалий" и "1С" планируют создать единую интегрированную систему управления "Уралкалия" на базе комплекса "1С: Корпорация" и отраслевых решений "1С" для управления ремонтами, складской, транспортной логистикой и другими направлениями хозяйственной деятельности.

Уралкалий, ПМЭФ-2019, соглашение(2019)|Фото: Уралкалий

Гендиректор компании "Уралкалий" Дмитрий Осипов, комментируя подписанное соглашение отметил, что это сотрудничество - очередной этап комплексного совершенствования информационных систем "Уралкалия", а также повышения эффективности бизнес-процессов компаний Группы.

"Расширение сферы применения цифровых решений наших партнеров позволит компании оптимизировать управление дочерними и зависимыми обществами и станет основой для ее последующей цифровой трансформации", - заявил он.

В свою очередь Борис Нуралиев отметил, что сотрудничество с "Уралкалием" - одним из ведущих игроков химической отрасли, позволит фирме "1С" развивать лучшие практики управления ресурсами предприятий химической отрасли и закреплять их в решениях на платформе "1С:Предприятие".

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"Уралкалий" и "1С" заключили соглашение в сфере информтехнологий

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Теги: Уралкалий, ПМЭФ-2019, соглашение



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