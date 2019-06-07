04 Октября 2020
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прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: zviazda.by

У Минздрава готов законопроект по блокировке сайтов "антипрививочников"

Министерство здравоохранения России подготовило законопроект, предусматривающий блокировку сайтов, которые агитируют за отказ от вакцинирования. "Законопроект такой подготовлен, он проходит сейчас обсуждение. Мы не знаем, будут ли вносить его депутаты Государственной думы или это будет правительственный законопроект, но нам представляется, что это важнейшее направление, поэтому мы продолжаем в этом направлении работать", - цитирует ТАСС министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

Ранее эксперты высказывали мнение, что Минздрав не может полностью защитить население страны от возможных эпидемий из-за усилий антивакцинального лобби. Движение пропагандирует идеи "мирового заговора фармкомпаний", вреда вакцинации и призывает отказываться от прививок.

Впрочем, ряд врачей раскритиковал законопроект Министерства здравоохранения РФ, посчитав эту меру "репрессивной и бесполезной".

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У Минздрава готов законопроект по блокировке сайтов "антипрививочников"

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Теги: минздрав, закон, блокировка сайтов, антипрививочники



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