Фестиваль в Новосибирске будет посвящён Сталину уже во второй раз

8 июня в Первомайском сквере в центре Новосибирска состоится фестиваль "День Правды", посвящённый 140-летию Иосифа Сталина. В нем примет участие первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр города Анатолий Локоть.

В парке развернут множество тематических площадок: дискуссионная площадка "Сталин и современность", детская площадка "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!", а среди спортивных и интерактивных площадок: "Товарищ Сталин - лучший друг физкультурников", "Сталин и культура" и "Сталинская экономика - было дело и цены снижали". Отмечается, что гостей праздника ждет обширная музыкальная программа. Завершится фестиваль флешмобом "Артиллеристы, Сталин дал приказ!" и фейерверком.

Как рассказал Накануне.RU источник в новосибирском отделении КПРФ, первый "День Правды" (в честь газеты) прошел в 2008-м году, когда лидер новосибирских коммунистов Анатолий Локоть, в то время ещё не бывший мэром, заинтересовался опытом европейских левых, которые проводят такие мероприятия. Дата - первая суббота июня - также не случайна, поскольку открывала череду летних праздников в преддверии Дня города.

Каждый год тематика праздника строилась вокруг значимого юбилея, связанного с советской историей. 2010-й – 65-летие Победы, 2011-й - 50-летие полета Гагарина, 2012-й - столетие "Правды", 2013-й - столетие Александра Покрышкина, 2014-й - 70-летие освобождения Крыма, 2015-й - 70 лет Победы, 2016-й - год Советского кино (совпал с общефедеральным Годом кино), 2017-й - 100-летие Революции, 2018-й - 100-летие Комсомола, 2019-й - 140-летие Сталина

В 2009-м 130-летие Сталина также было неофициальной темой "Дня Правды", символика фестиваля сопровождалась его портретом.

Вообще же, "День правды" позиционируется как праздник для всей семьи с конкурсами для детей, бесплатным квасом и кашей, а также концертами творческих коллективов.

Напомним, 9 мая 2019 года на территории обкома КПРФ был открыт памятник Иосифу Сталину. Стоит отметить, что этому событию предшествовала многолетняя борьба инициативной группы активистов. Кроме того, в День Победы большевики-сталинцы традиционно формируют отдельную колонну – Сталинский бессмертный полк.

Примечательно, что участники борьбы за установку памятника Сталину не намерены принимать участия в предстоящих торжествах "Дня Правды". "КПРФ - это не коммунистическая правда-то, не коммунистическая партия, поэтому мы не участвуем", - отметил в беседе с Накануне.RU один из руководителей инициативной группы, руководитель регионального отделения ВКПБ Алексей Денисюк.