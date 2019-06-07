04 Октября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Радужный флаг (2018) | Фото: gaysociety.ru

В Губкинском местный бизнесмен якобы попросил у мэрии помещение для местных геев

В сети появилось письмо, которое якобы написал главе Губкинского местный бизнесмен. В бумаге – просьба поддержать местное гей-сообщество выделением ему помещения. В мэрии не комментируют ситуацию, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Автор письма представляется "членом общественной организации "Геи, бисексуалы и трансгендеры Ямала в Губкинском", и надеется, что структура будет развиваться". Он сетует, что "всё городское гей-движение держится исключительно на его деньгах, так как он – бизнесмен", и просит "с пониманием отнестись к движению и помочь ему, в частности, помещением под офис, чтобы представители организации могли проводить собрания и обсуждения". В будущем автор послания планирует открыть гей-клуб в одном из городских кафе, где "будут проходить ежегодные слёты геев Ямала".

В мэрии Губкинского Накануне.RU отказали в комментарии. "Ноябрьск24" сообщает, что администрация начала служебную проверку – её сотрудники выяснят, как именно документ попал в сеть.

Письмо помещение для геев Губкинский(2019)|Фото: vk.com/club88642249

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В Губкинском местный бизнесмен якобы попросил у мэрии помещение для местных геев

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Теги: геи, ЛГБТ, заявление



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