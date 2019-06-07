В Губкинском местный бизнесмен якобы попросил у мэрии помещение для местных геев

В сети появилось письмо, которое якобы написал главе Губкинского местный бизнесмен. В бумаге – просьба поддержать местное гей-сообщество выделением ему помещения. В мэрии не комментируют ситуацию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Автор письма представляется "членом общественной организации "Геи, бисексуалы и трансгендеры Ямала в Губкинском", и надеется, что структура будет развиваться". Он сетует, что "всё городское гей-движение держится исключительно на его деньгах, так как он – бизнесмен", и просит "с пониманием отнестись к движению и помочь ему, в частности, помещением под офис, чтобы представители организации могли проводить собрания и обсуждения". В будущем автор послания планирует открыть гей-клуб в одном из городских кафе, где "будут проходить ежегодные слёты геев Ямала".

В мэрии Губкинского Накануне.RU отказали в комментарии. "Ноябрьск24" сообщает, что администрация начала служебную проверку – её сотрудники выяснят, как именно документ попал в сеть.