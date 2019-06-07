04 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
наркотики (2019) | Фото:ГУ МВД России по Москве

МВД: В Москве дома у журналиста "Медузы" Ивана Голунова нашли нарколабораторию

Как заявляют в МВД, в Москве 6 июня дома у журналиста "Медузы" Ивана Голунова полицейские нашли целую наркотическую лабораторию.

Журналиста подозревают в сбыте "дури", Голунов все отрицает и заявляет, что пакеты с наркотиками ему подкинули.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по столице, при личном досмотре у мужчины обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом.

"По месту проживания задержанного полицейскими были также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Согласно заключению эксперта изъятое при личном досмотре является наркотическим средством - метилэфедроном", - добавили в МВД.

На Голунова возбуждено уголовное дело, он задержан.

наркотики(2019)|Фото:ГУ МВД России по Москве

наркотики(2019)|Фото:ГУ МВД России по Москве

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МВД: В Москве дома у журналиста "Медузы" Ивана Голунова нашли нарколабораторию

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Теги: Иван Голунов, наркотики, полиция, обыск, Медуза



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