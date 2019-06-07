Сотрудники московского метро помогут шереметьевским грузчикам

Стало известно, как именно Московский метрополитен собирается помогать решать проблемы Шереметьево с багажом. По поручению столичного градоначальника Собянина сотрудники московского метро, не занятые в оперативной работе, будут направлены в воздушную гавань. Очевидно, они будут подменять грузчиков.

"Оказать содействие аэропорту — это поручение мэра Москвы и нормальная практика сотрудничества крупнейших транспортных предприятий Московского транспортного узла", - цитирует сообщение метро РИА Новости.

Между тем, телеграм-канал "Долетались" сообщает следующую информацию (без официального подтверждения): "По данным наших источников, этим (работой в Шереметьево – прим. ред.) займутся не только сотрудники, но и учащиеся техникумов метрополитена. Под это дело им подгоняют отпуск, а учащиеся - на месяц прекращают обучение".

Накануне транспортная прокуратура провела совещание по багажному коллапсу в Шереметьево. На нем готовность оказать помощь аэропорту выразили Московский метрополитен и "Аэрофлот".

Напомним, вчера в сети появилось объявление, якобы, расклеенное в Шереметьево и предназначенное сотрудникам аэропортовых служб. В нем от имени "Шереметьево Хэндлинг" предлагалось выйти поработать грузчиками за 1 тыс. руб. в час. Неизвестно, кстати, предложат ли такие деньги сотрудникам метро.

В пятницу, 7 июня, министр транспорта Евгений Дитрих сообщил журналистам, что неразобранным в Шереметьево остается около тонны багажа.

Проблемы с выдачей багажа начались в аэропорту 1 июня. Предварительно известно, что они связаны с сокращением количества грузчиков. Глава аэропорта Михаил Василенко рассказал, что полностью решить проблему удастся в течение месяца. В Минтрансе уже готовы применить персональную ответственность за коллапс по отношению к руководству Шереметьево.