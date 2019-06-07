04 Октября 2020
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Армия и ВПК В России
(2005) | Фото: www.navy.ru

Американский крейсер прошел в 50 метрах от "Адмирала Виноградова" в Восточно-Китайском море

Крейсер ВМС США Chancellorsville пересек курс российскому большому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море.

Командованию американского корабля заявлен протест.

Как сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, отряд кораблей ТФ и авианосная ударная группа ВМС США двигались параллельно.

Однако внезапно крейсер изменил направление движения и пересек курс "Адмирала Виноградова" в 50 м от корабля.

Экипаж был вынужден совершить экстренное маневрирование, передает РИА Новости.

В марте сообщалось, что два корабля ВМФ РФ буквально "зажали" американский ракетный эсминец "Дональд Кук", который ранее совершал маневры в Черном море.

Эсминец попал на пересменку российских кораблей и угодил в импровизированные "клещи".

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Американский крейсер прошел в 50 метрах от "Адмирала Виноградова" в Восточно-Китайском море

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Теги: крейсер, адмирал виноградов, восточно-китайское море



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