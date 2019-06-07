Американский крейсер прошел в 50 метрах от "Адмирала Виноградова" в Восточно-Китайском море
Крейсер ВМС США Chancellorsville пересек курс российскому большому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море.
Командованию американского корабля заявлен протест.
Как сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, отряд кораблей ТФ и авианосная ударная группа ВМС США двигались параллельно.
Однако внезапно крейсер изменил направление движения и пересек курс "Адмирала Виноградова" в 50 м от корабля.
Экипаж был вынужден совершить экстренное маневрирование, передает РИА Новости.
В марте сообщалось, что два корабля ВМФ РФ буквально "зажали" американский ракетный эсминец "Дональд Кук", который ранее совершал маневры в Черном море.
Эсминец попал на пересменку российских кораблей и угодил в импровизированные "клещи".