04 Октября 2020
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Политика Свердловская область В России За рубежом
консульство, флаги, Россия, США, Украина, Великобритания (2015) | Фото: Накануне.RU

Российский сенатор задался вопросом о "просветительской" деятельности консульства США в Екатеринбурге

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков высказался по поводу "просветительской" деятельности консульства США в Екатеринбурге.

Напомним, ранее Telegram-каналы, а следом и СМИ растиражировали некое письмо за подписью министра образования Свердловской области Юрия Биктуганова, в котором он якобы настоятельно советует вузам и колледжам воздержаться от ведения с американским консульством совместных проектов.

"В ряде образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, Генеральным консульством США в Екатеринбурге реализованы проекты, создающие угрозу формирования негативного имиджа социально-политических процессов в России", - говорится в документе.

Юрий Биктуганов, письмо(2019)|Фото: ridus.ru

Так, среди проектов названы "День юного дипломата", "Курс разговорного английского" и "Курс писательского мастерства Great Writing Project".

Ситуацию прокомментировал Пушков

"Не будучи в принципе сторонником запретов, задаю себе вопрос: позволили бы власти США нашему посольству или консульству в США вести, скажем, школу юного дипломата для американских студентов? Ответ очевиден", - написал российский сенатор в своем Твиттере.

Отметим, подлинность документа пока не подтверждена. Проверкой занимается департамент информационной политики Свердловской области.

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Российский сенатор задался вопросом о "просветительской" деятельности консульства США в Екатеринбурге

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Теги: Пушков, консульство США, Екатеринбург



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