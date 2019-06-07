04 Октября 2020
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Общество Курганская область
объявление, мошенники, цифровое телевидение (2019) | Фото:Накануне.RU

"Это бесплатная услуга". В Кургане мошенники за плату предлагают подключить гражданам цифровое телевидение

В Кургане орудуют мошенники, которые ходят по квартирам горожан и за деньги предлагают приобрести оборудование для подключения цифрового телевидения, передает корреспондент Накануне.RU.

Листовки сомнительной фирмы появились на подъездах жильцов в микрорайоне Рябково. Жительница дома №57 на улице Чернореченская Елена Соколова рассказала Накануне.RU, что позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и надеялась подключить цифровое телевидение бесплатно. На объявлении даже есть специальная строка, подчеркнутая линией: "Заявка на бесплатное подключение".

Однако по телефону женщине сообщили, что услуги предоставляются платно.

Корреспонденту Накануне.RU представители фирмы, сотрудники которой клеили объявление, сообщили, что стоимость подключения составляет 450 рублей.

"Если вы без своего оборудования, то стоимость составляет до 3,4 тыс. руб", - сообщила женщина-администратор.

На просьбу назвать фирму, которая занимается платным подключением цифрового телевидения, женщина ответила:

"Какая фирма? Нет никакой фирмы. Просто индивидуальный предприниматель".

Стоит отметить, что с 1 апреля этого года в Курганской области проходит акция "Цифровое телевидение в каждый дом". Волонтеры прошли специальное обучение на базе регионального департамента образования и науки. Гражданам, которые уже приобрели все необходимое оборудование, необходимо подать заявки и к вам волонтеры будут выезжать на дом, чтобы помочь правильно подключить и настроить оборудование.

Услуги волонтеров предоставляются бесплатно. Всю информацию можно получить на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети или по номеру телефона 8-800-220-20-02.

объявление, мошенники, цифровое телевидение(2019)|Фото:Накануне.RU

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"Это бесплатная услуга". В Кургане мошенники за плату предлагают подключить гражданам цифровое телевидение

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Теги: мошенники, Курган, цифровое телевидение, жильцы, плата



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