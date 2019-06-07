СП - Скворцовой: Ошибки в данных о неисполнении указа Путина по зарплатам медперсонала нет

Счетная палата РФ заявила, что ошибок в отчете о неисполнении Минздравом указа президента РФ о повышении зарплат медиков нет.

СП обвинило министерство в "отчасти формальном" выполнении этого указа.

Как следует из отчета Счетной палаты об исполнении бюджета за 2018 год в Минздраве России, в 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение майского указа президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего медицинского персонала.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала эти данные ошибкой. Она заверила, что указ с погрешностью не выполнен только в 4 из 170 показателей по младшему медперсоналу с учетом 5% отклонения. Отклонения в таких пределах считается выполнением, отметила глава ведомства.

В Счетной палате напомнили, что, согласно указу, зарплату врачам и медработникам с высшим образованием требуется "довести до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе", а младшему - до 100%.

Однако на конец 2017 года зарплата врачей в среднем по России была на 63,3% выше, чем средняя в их регионе, то есть составляла 163,3% из 200% целевых; среднего медицинского персонала - на 12,5% ниже, чем средняя в их регионе; младшего - на 38,1% ниже средней в регионе.

Через год ситуация улучшилась, но показатели не были достигнуты: в 27 регионах средняя зарплата врачей так и не стала вдвое выше средней по региону. Среди них – Мурманская область, Красноярский край, Пермский край, Магаданская область.

В 14 регионах не выполнен показатель по зарплате среднего медперсонала (те же Мурманская, Магаданская области, Красноярский, Пермский края, Иркутская область, Забайкалье и др.).

С повышением зарплат медсестер, санитаров и сестер-хозяек не справились в 50 регионах: на первом месте вновь - Мурманская область, Пермский край, Свердловская и Челябинская области, Крым, Москва, Санкт-Петербург.

Счетная палата предполагает, что отчасти указ выполняли формально – за счет сокращения младшего медицинского персонала.

Кроме того, в регуляторе отметили, что в нормативных актах нормы о допустимой погрешности в 5% нет. "Это была рекомендательная норма. Ее применение в сегодняшней ситуации необоснованно", - отмечается в документе.

Как сообщало Накануне.RU, медики в регионах реагируют смехом, услышав про свои "средние" зарплаты. Так, например, было в Салаватском роддоме – на собрании директор роддома заявила, что врачи в роддоме получают в среднем 61 тыс. руб., акушерки – 35,4 тыс., детские медсестры – почти 30 тыс., младший медперсонал – 21 тыс. После чего зал разразился овациями и смехом.