"А кто сделал больше?" В КПРФ объяснили рост популярности Сталина

В КПРФ посоветовали всем партиям взять на вооружение пример позитивного строительства экономики и социальной сферы советского периода. Об этом заявил в Челябинске первый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин, отвечая на вопрос о том, что партия стала активно "эксплуатировать" образ Сталина, передает корреспондент Накануне.RU.

"Эксплуатировать имя Сталина вообще никому невозможно по природе. Сталин есть Сталин, его ни защищать не надо, ни хвалить. Он своей работой доказал, что социализм намного эффективней, чем капитал, и это претворил в жизнь. И это все, сколько грязи ни лей, авторитет его более 70% по всей Российской Федерации, и в Челябинской области в том числе. Надо брать пример из той работы, которую делала советская власть в тот период. Были ошибки, признаем. Главное не повторять ошибки, но все хорошее и доброе, что привело нас к тому, что мы стали великой державой, победили в Великой Отечественной войне, сломали хребет фашизму и из лапотной России вышли в космос и подняли атомную энергетику, вот чем надо заниматься", - подчеркнул он.

Рашкин отметил, что при действующей власти уничтожается по пять сельхозпредприятий в день, а при Сталине по семь сельхозпредприятий в день вводилось.

"Если сравнивать, абсолютно по всем показателям сегодняшний период проигрывает. И та партия, которая сегодня будет этот позитивный пример претворять в жизнь, она выиграет. Я советую всем партиям, в том числе и "Единой России", взять на вооружение пример позитивного строительства нормальной экономики и социальной сферы того периода", - добавил он.

Представители КПРФ подчеркнули, что партия возвращает имя Сталина, как крупнейшего политического деятеля.

"Это не потому, что мы фетиш из этого делаем, а потому, что люди так считают. Опросы общественного мнения последние 10-15 лет традиционно показывают, что Сталин возглавляет рейтинг лидеров Российской Федерации за всю историю. А кто сделал больше?" - добавили коммунисты на пресс-конференции в Челябинске.