В Курганской области зэк, который уже сидит за убийство, осужден за еще одну жестокую расправу

52-летний заключенный, который сидит за убийство, приговорен к еще одному сроку за аналогичное преступление.

Осенью 2015 года родная сестра жителя села Житниковское написала заявление о его пропаже, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В 2016 году мужчина убил свою сожительницу, а потом сообщил, что убил еще и мужчину - как раз того, которого искала сестра. Однако тело пропавшего найдено не было, его обнаружили только в октябре 2017 года.

Осужденному дали 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.