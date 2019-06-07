04 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2006) | Фото: www.turizm.ru

Уроженец Грузии не мог вернуться из Прикамья на Родину из-за миллионного долга

Уроженец Грузии смог вернуться на Родину только после погашения долга на сумму более одного миллиона руб в Прикамье., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого УФССП.

По информации ведомства, мужчина долгое время жил в Прикамье, взял кредит в банке, а вот возвращать заемные средства кредитору не спешил. Неплательщик не принимал мер для погашения долга, игнорировал извещения судебного пристава и скрывал свое имущество. В результате в отношении него было вынесено постановление об ограничении в праве выезда из страны.

При бронировании билета в Грузию неплательщик обратился к приставам и узнал, что покинуть страну без выполнения в полном объеме всех материальных обязательств, он не может. Спустя несколько дней вся сумма задолженности была перечислена на депозитный счет отдела судебных приставов по Чусовому и Горнозаводскому району УФССП России по Пермскому краю.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Уроженец Грузии не мог вернуться из Прикамья на Родину из-за миллионного долга

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Теги: Грузия, кредит, должник, ограничение на выезд, судебные приставы, долги



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