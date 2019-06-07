Уроженец Грузии не мог вернуться из Прикамья на Родину из-за миллионного долга

Уроженец Грузии смог вернуться на Родину только после погашения долга на сумму более одного миллиона руб в Прикамье., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого УФССП.

По информации ведомства, мужчина долгое время жил в Прикамье, взял кредит в банке, а вот возвращать заемные средства кредитору не спешил. Неплательщик не принимал мер для погашения долга, игнорировал извещения судебного пристава и скрывал свое имущество. В результате в отношении него было вынесено постановление об ограничении в праве выезда из страны.

При бронировании билета в Грузию неплательщик обратился к приставам и узнал, что покинуть страну без выполнения в полном объеме всех материальных обязательств, он не может. Спустя несколько дней вся сумма задолженности была перечислена на депозитный счет отдела судебных приставов по Чусовому и Горнозаводскому району УФССП России по Пермскому краю.



Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

