Памятник архитектуры в центре Челябинска вновь остался без хозяина

В Челябинске памятник архитектуры XIX века лишился владельца, об этом Накануне.RU сообщили в госкомитете охраны объектов культурного наследия региона.

Владелец не смог оформить документы на особняк по адресу Цвиллинга, 8. Это здание - дом Агрова-Кузнецова - никто не хочет покупать - слишком большие вложения в реконструкцию. Раньше памятник архитектуры числился на балансе южноуральских властей. Дом пустует уже более 7 лет и находится в полуразрушенном виде.

"По закону предусмотрена процедура приватизации государственного имущества, которое находится в неудовлетворительном состоянии, за условную единицу в 1 рубль, с условием, что объект культурного наследия будет восстановлен. Мы обязаны провести конкурс, по которому выигрывает тот, кто заявит наибольшую сумму", - отметил глава госкомитета Александр Баландин.

Пока желающих приобрести и восстановить здание нет, впереди еще один аукцион от властей.