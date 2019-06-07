Памятник архитектуры в центре Челябинска вновь остался без хозяина

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
дом Агрова-Кузнецова (2019) | Фото:Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области

Памятник архитектуры в центре Челябинска вновь остался без хозяина

В Челябинске памятник архитектуры XIX века лишился владельца, об этом Накануне.RU сообщили в госкомитете охраны объектов культурного наследия региона.

Владелец не смог оформить документы на особняк по адресу Цвиллинга, 8. Это здание - дом Агрова-Кузнецова - никто не хочет покупать - слишком большие вложения в реконструкцию. Раньше памятник архитектуры числился на балансе южноуральских властей. Дом пустует уже более 7 лет и находится в полуразрушенном виде.

"По закону предусмотрена процедура приватизации государственного имущества, которое находится в неудовлетворительном состоянии, за условную единицу в 1 рубль, с условием, что объект культурного наследия будет восстановлен. Мы обязаны провести конкурс, по которому выигрывает тот, кто заявит наибольшую сумму", - отметил глава госкомитета Александр Баландин.

Пока желающих приобрести и восстановить здание нет, впереди еще один аукцион от властей.

дом Агрова-Кузнецова(2019)|Фото:Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Памятник архитектуры в центре Челябинска вновь остался без хозяина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дом Агрова-Кузнецова, Челябинск, хозяин, памятник архитектуры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети