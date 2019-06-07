По делу о "покушении депутата из Прикамья на самого себя" кроме него проходят ещё трое

Следователи рассказали подробности уголовного дела депутата заксобрания Прикамья Ильи Кузьмина, который обвиняется в сообщении об организации несуществующего "покушения" на самого себя. В частности, они уточнили количество фигурантов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

По версии следствия, осенью прошлого года депутат решил инсценировать покушение на себя. Для этого он обратился к свое 29-летней знакомой, которая нашла исполнителей, другую 29-летнюю женщину и 30-летнего мужчину. Поздно вечером 24 февраля после "покушения" депутат обратился в полицию с соответствующим заявлением.

Итог – 35-летний политик подозревается в ложном доносе, его предполагаемые подельники – в пособничестве в этом. Кузьмин арестован, предъявлено обвинение, другим фигурантам избраны иные меры пресечения.