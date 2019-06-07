Прокуратура ищет сотрудников обанкротившегося "Свердловскмостостроя", чтобы те получили долги по зарплате

В Екатеринбурге прокуратура помогла работникам предприятия-банкрота получить долги по зарплате.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет об ООО "Свердловскмостострой": проверка показала, что решением Арбитражного суда Свердловской области еще в мае 2015 года предприятие было признано банкротом, а в отношении него вводилась процедура конкурсного производства.

Как выяснили прокуроры, за период с января 2014 по июнь 2015 года на предприятии образовалась задолженность по зарплате перед 330 работниками в размере свыше 9,8 млн руб., включенная в реестр требований кредиторов должника в составе второй очереди. Однако деньги люди не получили.

После вмешательства надзорного ведомства на этой неделе задолженность на сумму свыше 8,5 млн руб. была погашена перед 238 сотрудниками предприятия-банкрота. Сейчас прокуратурой устанавливается местонахождение еще 92 бывших работников ООО "Свердловскмостострой", чтобы те получили оставшуюся сумму долга.