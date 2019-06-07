04 Октября 2020
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Экономика В России
Максим Орешкин (2019) | Фото: Накануне.RU

Орешкин расписался в беспомощности экономики России: "Конкурировать с США и Китаем невозможно"

Российская экономика не сможет составить полноценную конкуренцию США и Китаю. Создавать свою модель развития стране необходимо, сотрудничая с максимальным количеством партнеров, заявил на сессии Петербургского международного экономического форума министр экономического развития Максим Орешкин, передает корреспондент Накануне.RU.
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Говоря о роли России в мировой схватке платформ развития, министр заявил, что создать изолированную экономику, как это пытаются сделать ключевые игроки, Россия не сможет.

"Понятно, что, учитывая более скромное население и скромный экономический размер страны - размер ВВП в сравнении с Китаем и США, на 100% конкурировать и создавать что-то изолированное невозможно. Поэтому здесь задача максимально использовать возможности, которые появляются в текущей ситуации, и максимально взаимодействовать с партнерами", - сказал Орешкин на сессии "Интеграция vs. протекционизм: роль институтов развития в формировании единого экономического пространства большой Евразии".

Он отметил, что много проектов развития у России есть с Китаем. Соглашение с Германией о координации в области повышения производительности труда, которое было подписано на полях ПМЭФ, министр назвал шагом к возобновлению "нормальных отношений".

"Россия должна строить внутри себя институты, которые позволяют ей оставаться независимой и суверенной, но делать это в максимальной координации и сотрудничестве с максимальным количеством партнеров", - подытожил министр.

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Орешкин расписался в беспомощности экономики России: "Конкурировать с США и Китаем невозможно"

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Теги: Максим Оершкин, ПМЭФ, экономика,



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