Орешкин расписался в беспомощности экономики России: "Конкурировать с США и Китаем невозможно"

Российская экономика не сможет составить полноценную конкуренцию США и Китаю. Создавать свою модель развития стране необходимо, сотрудничая с максимальным количеством партнеров, заявил на сессии Петербургского международного экономического форума министр экономического развития Максим Орешкин, передает корреспондент Накануне.RU.

Говоря о роли России в мировой схватке платформ развития, министр заявил, что создать изолированную экономику, как это пытаются сделать ключевые игроки, Россия не сможет.

"Понятно, что, учитывая более скромное население и скромный экономический размер страны - размер ВВП в сравнении с Китаем и США, на 100% конкурировать и создавать что-то изолированное невозможно. Поэтому здесь задача максимально использовать возможности, которые появляются в текущей ситуации, и максимально взаимодействовать с партнерами", - сказал Орешкин на сессии "Интеграция vs. протекционизм: роль институтов развития в формировании единого экономического пространства большой Евразии".

Он отметил, что много проектов развития у России есть с Китаем. Соглашение с Германией о координации в области повышения производительности труда, которое было подписано на полях ПМЭФ, министр назвал шагом к возобновлению "нормальных отношений".

"Россия должна строить внутри себя институты, которые позволяют ей оставаться независимой и суверенной, но делать это в максимальной координации и сотрудничестве с максимальным количеством партнеров", - подытожил министр.