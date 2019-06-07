Урегулирование отменяется. Зеленский приказал стрелять по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут "отвечать" жестко на обстрелы. Так он отреагировал на потери среди ВСУ, сообщает его пресс-служба.

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Зеленский во всем обвинил Россию и добавил, что ВСУ "будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией". При этом заверил, что на дипломатическом уровне будет придерживаться позиции о необходимости прекращения огня.

Фактически заявление Зеленского означает крах так и не начавшегося прекращения огня. 19 июня Украина обещает привезти в Минск какой-то пошаговый план по прекращению огня, но уже очевидно, что это игра Зеленского в надежде получить в ореоле "миротворца" наибольший процент на выборах в Раду при одновременном разрешении стрелять по Донбассу. То есть Зеленский пытается угодить всем.

Обращает на себя внимание тот факт, что Зеленский попытался поднять в Минске тему прекращения огня. Представитель Украины Леонид Кучма даже заявил о возможности одностороннего прекращения огня и снятия блокады Донбасса. Но после этого на Украине поднялся вал недовольства и обвинений в предательстве, и Кучма отмежевался как от снятия блокады, так и от возможности одностороннего прекращения огня. Вероятно, Зеленский пытался прощупать почву на предмет мирного урегулирования, но, встретив отпор в украинском политикуме, быстро занял противоположную позицию, которая не оставляет никаких шансов на мир.

Отметим, что в последнюю неделю ВСУ усилили обстрелы Донбасса.