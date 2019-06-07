04 Октября 2020
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Простоквашино (2018) | Фото: союзмультфильм

Новое "Простоквашино" планируют продать в Китай

Студия "Союзмультфильм" ведет переговоры с китайскими партнерами по поводу продажи первого сезона мультсериала "Возвращение в Простоквашино".

Об этом сообщила РИА Новости предправления студии Юлиана Слащева в кулуарах ПМЭФ

По ее словам, интерес также демонстрируют страны Восточной Европы. Потенциальные покупатели хотели бы закупить больше серий мультфильма. Сейчас их 15, до середины следующего года планируется увеличить их число до 30.

В апреле этого года "Союзмультфильм" выпустил продолжение мультсериала "Трое из Простоквашино".

Первая серия установила рекорд среди мультфильмов по просмотрам в соцсетях. В ней почтальон Печкин разносит посылки из интернет-магазинов, Шарик делает селфи с зайцами и пользуется скайпом, кот Матроскин зовет его "амбарным хипстером", а у дяди Федора появляется сестра Вера Павловна.

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Новое "Простоквашино" планируют продать в Китай

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Теги: простоквашино, китай, союзмультфильм



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