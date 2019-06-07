04 Октября 2020
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Политика Челябинская область
КПРФ Константин Нациевский депутат Советского района Челябинска (2014) | Фото: Накануне.RU

Челябинские коммунисты определятся с кандидатом в губернаторы 15 июня

Челябинские коммунисты определятся с кандидатом в губернаторы на региональной конференции 15 июня. Об этом на пресс-конференции сообщил первый секретарь челябинского обкома КПРФ Игорь Егоров, передает корреспондент Накануне.RU.

Первый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин напомнил, что кадровая комиссия президиума ЦК КПРФ рекомендовала Константина Нациевского в качестве кандидата.

"Впереди конференция, делегаты, надеюсь, рекомендации учтут. Команда у Константина Олеговича есть, партия есть, организация есть. Конференция выдвинет кандидата и будем бороться за победу", - подчеркнул он.

Также на пресс-конференции коммунисты выступили против муниципального фильтра для выдвижения кандидатом в губернаторы. Напомним, в поддержку своего выдвижения кандидату необходимо собрать 13 тыс. 169 подписей избирателей и 266 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований.

"Мы выступаем за отмену муниципального фильтра. Это атавизм, который надо убирать. Фильтр мешает гражданам и партиям свободно выдвигать своего кандидата. Надо с протянутой рукой ходить к "Единой России" эти фильтры собирать", - отметил Рашкин.

По словам Игоря Егорова, на Южном Урале работы по прохождению муниципального фильтра начались еще в октябре прошлого года.

"Работа по прохождению муниципального фильтра действительно тормозит все демократические процессы по выдвижению кандидатуры губернатора. Мы можем выдвинуть кандидата на президента, но на губернатора мы должны спрашивать у кого-то разрешение и собирать подписи. Работу по прохождению муниципального фильтра мы начали еще в октябре прошлого года. Все наши партийные организации работают с независимыми депутатами. На сегодняшний день эта работа ведётся", - сообщил он.

Также лидер челябинских коммунистов сообщил, что партия намерена по максимуму принять участия в предстоящей избирательной кампании. Так, например, в Челябинске коммунисты планируют закрыть своими представителями все округа на выборах в районные советы города.

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Челябинские коммунисты определятся с кандидатом в губернаторы 15 июня

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Теги: выборы губернатора, кандидат, КПРФ, Константин Нациевский,



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