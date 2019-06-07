Facebook запретила предустанавливать свои приложения на смартфоны Huawei

Компания Facebook запретила предварительную установку своих приложений на смартфоны китайской Huawei. Ранее попавший в санкции США производитель лишился возможности устанавливать на свои устройства программное обеспечение от Google, в первую очередь, операционную систему Android.

По данным Reuters, уже установленные на устройства Huawei приложения Facebook, WhatsApp и Instagram будут работать и обновляться. Но вот на новых гаджетах предустановки не будет. Пока не известно, примут ли аналогичные меры другие американские компании, чьи приложения также часто предустанавливаются на китайские смартфоны – Twitter и Booking отказались от комментариев.

Между тем, в штаб-квартире Huawei прокомментировали ситуацию так: "Facebook - это стороннее приложение, которое можно свободно устанавливать и использовать на устройствах Huawei".

Активная стадия торговой войны США и Китая началась весной. В частности, Штаты обвиняют Huawei в предоставлении запрещенных финансовых услуг Ирану в обход американских санкций, а также в попытках препятствовать осуществлению правосудия в ходе расследования этих нарушений в американскими властями.

В конце декабря министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения в адрес Huawei. Китайская компания обвиняется в попытках получения данных о компании T-Mobile, мошенничестве и отмывании средств.

До этого, в начале декабря, по американскому запросу в Канаде была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. Пекин предупредил, что примет меры против США и Канады, если Ваньчжоу будет выдана Соединенным Штатам.