"Фальшивая охота на ведьм": Трамп нашел причину ухудшения отношений России и США

Президент США Дональд Трамп назвал причину ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой.

По словам американского лидера, все испортило расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, который искал возможные контакты предвыборного штаба кандидата от республиканцев с Кремлем. Трамп заявил, что у Штатов и лично у него могут быть хорошие отношения с Россией, но они испорчены "фальшивой охотой на ведьм".

Также Дональд Трамп добавил, что "Мюллер выставил себя дураком" после комментариев об итогах расследования: спецпрокурор заявил, что президента нельзя обвинить в федеральных преступлениях, пока он находится в должности, из-за противоречия американскому законодательству. Именно эти слова и раскритиковал Трамп, пишет Infox.ru.

Напомним, ранее Трамп поручил Минюсту США обнародовать всю информацию, связанную с обстоятельствами начала расследования спецпрокурора Мюллера. Тот написал доклад о попытках Москвы вмешаться в избирательную кампанию в США, но расследование не выявило никаких реальных доказательств в поддержку заявлений о кибератаках из РФ.