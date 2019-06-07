План Зеленского по Донбассу решили засекретить

План президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу будет засекречен по меньшей мере до 19 июня, когда в Минске должен состояться новый раунд переговоров. Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, план сначала согласуют с Германией и Францией. Он будто бы включает в себя перечень неких шагов для прекращения огня, и его засекречивание - это вопрос безопасности.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, после переговоров в Минске 5 июня глава украинской делегации Леонид Кучма заявил, что они прошли в конструктивном ключе. Позже стало известно, что намечено даже обсуждение возможности снятия блокады Донбасса. Однако после этого на Украине поднялся вал недовольства и обвинений в предательстве, и Кучма заявил, что якобы никакой блокады и нет, а есть просто "временный запрет перемещения грузов через линию разграничения" и вообще у Киева столько вопросов по возврату предприятий (блокада формально была ответом на перевод их под внешнее управление), что они вряд ли разрешимы.

Таким образом, снятие блокады, судя по всему, отменяется, и на повестке дня осталось только прекращение огня, ибо политическую часть Минских соглашений Киев наотрез отказался обсуждать. Все это напоминает предвыборную игру Зеленского в надежде потянуть время и в ореоле "миротворца" получить наибольший процент на выборах в Раду.