04 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
Экс-депутат ЗакСо Прикамья Владимир Нелюбин (2018) | Фото: fedpress.ru

Бывший депутат заксобрания Прикамья, получивший срок за кражу у "Экопромбанка" 200 миллионов, обжаловал приговор

Экс-депутат заксобрания Прикамья, акционер "Экопромбанка" Владимир Нелюбин, который получил срок за кражу у финансового учреждения 215 млн руб., обжаловал приговор, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, политик проходил по "уголовке" о краже у "Экопромбанка" 200 млн руб. Кредитный договор бизнесмен Игорь Куйда заключил с учреждением еще в 2012 г., притом сделал это по доверенности. Деньги позже отправили на счет Куйды, открытый в том же банке. После начала банкротства "Экопромбанка" Агентство по страхованию вкладов попыталось получить с Куйды деньги по займу. Бизнесмен заявил, что перевод ему не поступал, а в момент якобы имевшихся выплат со стороны "Экопромбанка" его не было в Перми. Следователи полагают, что средств он не получил: в результате разного рода манипуляций деньги "ушли" к Нелюбину, который распорядился ими по-своему. Кроме этого, в 2014 г. акционер похитил 7 млн руб. у одного из пермских предпринимателей, имевшего открытый расчетный счет в "Экопромбанке". Дело расследовали сотрудники следственной части ГСУ регионального управления МВД.

Нелюбин получил шесть лет три месяца колонии общего режима. По данным картотеки Ленинского райсуда, это решение обжаловано. Пока в краевой суд апелляция не поступала.

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Бывший депутат заксобрания Прикамья, получивший срок за кражу у "Экопромбанка" 200 миллионов, обжаловал приговор

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Теги: Владимир Нелюбин, Экопромбанк, уголовное дело, приговор



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