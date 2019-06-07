Пентагон: Россия может произвольно установить границы шельфа в Арктике

Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.

В новой стратегии министерства обороны США в Арктике говорится, что это может случиться, если принятое международными институтами решение не устроит Москву.

Россия может применить военную силу для закрытия оспариваемых вод, утверждают также в американском оборонном ведомстве.

Кроме того, Пентагон опасается превращения Арктики в плацдарм для атаки на территорию США, пишет Regnum.

Ранее в Совете Федерации заявили, что России следует серьезно готовиться к "битве за Арктику".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также выражал озабоченность в связи с милитаризацией Арктики. Как заявил глава МИД, выступая на форуме "Арктика - территория диалога", есть тенденция наращивания военного присутствия некоторых западных государств в Заполярье, стремящихся снизить роль РФ в этом регионе.