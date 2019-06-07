В Шереметьево остается неразобранной тонна багажа - Дитрих

Тонна багажа остается неразобранной в столичном аэропорту Шереметьево, рассказал журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих в пятницу, 7 июня.

По его словам, аэропорт привлек дополнительные силы для решения ситуации, количество задержанного на складе багажа сейчас снижается, передает РИА Новости.

Напомним, проблемы с выдачей багажа начались в Шереметьево 1 июня. 6 июня транспортная прокуратура провела совещание с представителями аэропорта и его "дочек", ответственных за обслуживание багажа и пассажиров, "Аэрофлота", Ространснадзора и других ведомств. "Аэрофлот" и – внезапно – Московское метро выразили готовность помочь аэропорту с решением проблемы.

Ранее представители авиационных властей говорили о возможности персональной ответственности руководства аэропорта за коллапс с багажом.