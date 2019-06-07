Муж Маргариты Симоньян обсудит с юристами инцидент с Любовью Соболь

Режиссер Тигран Кеосаян, он же гражданский супруг журналистки Маргариты Симоньян, обсудит с юристами инцидент с Любовью Соболь. "Это цирк шапито", - цитирует Кеосаяна радиостанция "Говорит Москва". Он также рассказал, что врачи оценивают её состояние как нормальное и делают всё возможное.

Напомним, накануне юрист ФБК Любовь Соболь начала приставать с вопросами о деятельности Собянина к главреду RT Маргарите Симоньян в редакции радио "Эхо Москвы". После достаточно назойливых расспросов Соболь Симоньян стало нехорошо и она обратилась в больницу, врачи рекомендовали беременной журналистке остаться в стационаре.