04 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
Тигран Кеосаян (2016) | Фото:

Муж Маргариты Симоньян обсудит с юристами инцидент с Любовью Соболь

Режиссер Тигран Кеосаян, он же гражданский супруг журналистки Маргариты Симоньян, обсудит с юристами инцидент с Любовью Соболь. "Это цирк шапито", - цитирует Кеосаяна радиостанция "Говорит Москва". Он также рассказал, что врачи оценивают её состояние как нормальное и делают всё возможное.

Напомним, накануне юрист ФБК Любовь Соболь начала приставать с вопросами о деятельности Собянина к главреду RT Маргарите Симоньян в редакции радио "Эхо Москвы". После достаточно назойливых расспросов Соболь Симоньян стало нехорошо и она обратилась в больницу, врачи рекомендовали беременной журналистке остаться в стационаре.

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Муж Маргариты Симоньян обсудит с юристами инцидент с Любовью Соболь

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Теги: маргарита симоньян, любовь соболь, тигран кеосаян, беременность и роды



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Развитие сюжета:

Ранее 07.06.2019 15:39 Мск Маргарита Симоньян вышла из больницы, куда ее увезли накануне с угрозой выкидыша

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Ранее 07.06.2019 00:03 Мск СМИ: Симоньян госпитализирована после инцидента с Соболь

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