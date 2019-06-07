"Атомстройкомплекс" снова обвинили в "разогреве" ситуации вокруг храма: застройщик подвергся Youtube-атаке

В YouTube появился канал "Зеленая Роща", который рассказывает о ситуации с вырубкой деревьев в Екатеринбурге. В первом и пока единственном видео речь идет о вырубке берез в Академическом. Упоминается и недавний протест против места строительства храма, передает корреспондент Накануне.RU.

В достаточно профессионально сделанном ролике под названием "Не допустим вырубку березовой рощи в Екатеринбурге!" рассказывается, что компания "Атомстройкомплекс" якобы "разогревала" ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины, а "под шумок митингов вырубала березовую рощу под застройку района Академический, игнорируя протесты местных жителей".

Упоминается и один из организаторов "скверных" протестов Анна Балтина, которую создатели ролика обвинили в том, что якобы она может работать на "Атомстройкомплекс", так как не борется с их проектами, а выступает лишь против проектов УГМК.



"Удивительно только, как "Атомстройкомплекс" получает разрешения под такое строительство? Может, уже пора правоохранительным органам обратить на это внимание?" - задаются вопросами неизвестные авторы.

На данный момент видео набрало более 28 тысяч просмотров.

Как сообщало Накануне.RU, жители микрорайона Краснолесье пытаются отстоять березовую рощу с весны прошлого года. Часть леса уже вырубили и начали строить жилые дома. Директор "Атомстройкомплекса" ранее заявлял, что на месте рощи будет благоустроен большой парк для горожан, однако екатеринбуржцы считают, что территорию леса ждет плотная застройка в виде жилых комплексов.