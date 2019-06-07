В США решили снести печально известную школу "Колумбайн"

Администрация школ округа Джефферсон (штат Колорадо) рассматривает возможность снести школу "Колумбайн", в которой в 1999 году произошла массовое убийство.

Об этом сообщил инспектор школ Джейсон Гласс. Он подчеркнул, что "Колумбайн" продолжает оставаться "источником вдохновения для потенциальных стрелков".

По его словам, в связи с 20-летней годовщиной значительно выросло количество людей, желающих незаконно проникнуть на территорию школы. У школы даже останавливаются туристические автобусы, пишут "Известия".

Школу предлагают снести и построить на том же месте новую. Это, по предварительным оценкам, обойдется в $60–70 млн.

Между тем, по данным опроса центра Pew, большинство американских подростков боятся, что в их школе может произойти стрельба. Отмечается, что страх значительно больше распространен в семьях с низким доходом, пишет Regnum.

Напомним, последователи жесткого массового убийства появились и в России. Одна из самых серьезных трагедий произошла в Керчи, где студент-четверокурсник устроил стрельбу в стиле американского "колумбайна". Президент Владимир Путин назвал причиной случившегося "влияние Запада".