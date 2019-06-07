04 Октября 2020
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Экономика Северо-Западный ФО В России Санкт-Петербург
(2019) | Фото: https://www.forumspb.com/programme/68995/

На деловом завтраке "Сбербанка" на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Темой делового завтрака "Сбербанка" на ПМЭФ стали нацпроекты Владимира Путина и темпы роста российской экономики.

Как передает корреспондент Накануне.RU, на мероприятии собрались представители кабмина: министр финансов Антон Силуанов, зампред правительства РФ Татьяна Голикова, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, председатель РСПП Александр Шохин, председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, бизнес-омбудсмен Борис Титов, олигарх Виктор Вексельберг, руководители регионов и представители бизнеса.

Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.

Только 22% собравшихся считают, что да, помогут. 78% уверены, что нацпроекты не приведут к росту экономики России.

В какой-то момент Герман Греф попросил показать результаты того, как проголосовали присутствующие в зале чиновники. Послышались ироничные выкрики, что голосование обещали сделать анонимным.

(2019)|Фото: https://www.forumspb.com/programme/68995/

Глава РСПП Александр Шохин в своем выступлении напомнил, что именно для реализации нацпроектов нужен экономический рост, а не наоборот.

"Нам нужны темпы роста выше 3%, чтобы завершить национальные проекты, поэтому мы за то, чтобы мировая экономика развивалась активно", - заявил Шохин.

"Национальные проекты - это всего лишь часть. Они обозначены как приоритеты, как отношение нашего общества к тому, что в первую очередь должно быть сделано в стране. Это просто приоритеты на ближайшие шесть лет. Наверное только эти приоритеты к росту не приведут, но вся совокупность того, что делается – да. На эти же приоритеты мы обращаем внимание, потому что они самые существенные", - объяснила свою позицию зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова, деловой завтрак на ПМЭФ-2019(2019)|Фото: forumspb.com

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На деловом завтраке "Сбербанка" на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

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Теги: Деловой завтрак Сбербанка, предприниматели, малый бизнес, голосование, голосование по нацпроектам



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