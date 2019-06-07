"Мы близки к повторению пройденного". Глава РСПП Александр Шохин напомнил элитам о Горбачеве и Перестройке

Глава РСПП Александр Шохин высказал сомнение, что новые национальные проекты приведут к повышению темпов роста российской экономики, если они не будут сопровождаться "реальными реформами".

Об этом он заявил на деловом завтраке "Сбербанка" на ПМЭФ, отвечая на вопрос Германа Грефа о том, почему он оказался в числе тех, кто проголосовал за пессимистичный сценарий в опросе перед началом мероприятия.

"Нет, нацпроекты не смогут вывести нас на темпы роста выше средних мировых, - отвечал Шохин. - Нам нужны темпы роста выше 3%, чтобы завершить национальные проекты. Поэтому мы за то, чтобы мировая экономика развивалась активно".

Глава РСПП неожиданно напомнил собравшимся о реформах Горбачева и крахе СССР, по всей видимости, имея в виду, что тогда экономические преобразования повлекли за собой политические реформы.

"Люди постарше помнят, что Михаил Горбачев начинал с того, что объявил программу ускорения темпов, затем началась Перестройка. Мы близки к повторению пройденного. Мы уже подошли вплотную к тому, что условием высоких темпов являются реальные реформы", - отметил Шохин.

Для того, что обеспечить экономический рост в России, по мнению Шохина, необходимо радикальное улучшение системы госуправления, реформа надзорно-контрольных органов, изменение отношения правоохранителей к бизнесу.